LIRE AU VERT, L’HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR ! Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise
LIRE AU VERT, L’HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR ! Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise mercredi 8 juillet 2026.
Falaise
LIRE AU VERT, L’HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR !
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Dans le cadre du festival Partir en Livre, les bibliothécaires vous proposent une heure du conte en extérieur
Dans le cadre du festival Partir en Livre, les bibliothécaires vous proposent une heure du conte Lire au vert en extérieur, (Basse-cour du Château Guillaume-Le-Conquérant) l’occasion de profiter de belles histoires sur le thème du festival en prenant l’air !
Rendez-vous dans les médiathèques avant de se rendre sur le lieu de lecture.
Pour les 3-6 ans Gratuit, Sur inscription .
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45
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English : LIRE AU VERT, L’HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR !
As part of the Partir en Livre festival, the librarians are organising an outdoor storytelling session
L’événement LIRE AU VERT, L’HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR ! Falaise a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Falaise Suisse Normande
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