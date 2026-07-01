Festival Les Faltaisies Le conte abracadabrant | Les batteurs de pavés Place Guillaume le Conquérant Falaise
mardi 21 juillet 2026 · Place Guillaume le Conquérant · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Festival Les Faltaisies Le conte abracadabrant | Les batteurs de pavés
Place Guillaume le Conquérant Basse-cour du Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise
Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !
Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise
Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !
Spectacle de rue pour les enfants
durée de 50 min
Tout public, pour les enfants de 6 à 12 ans et adultes accompagnés
Annulation en cas d’intempéries
Point info au Musée des Automates Micro-Folie de Falaise .
Place Guillaume le Conquérant Basse-cour du Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43
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English : Festival Les Faltaisies Le conte abracadabrant | Les batteurs de pavés
Circus, theatre, music, and stories whether absurd, incredible or true are waiting to be discovered in the streets and at the historic and natural sites of Falaise.
Join us from 21 to 25 July for the Les Faltaisies Festival!
L’événement Festival Les Faltaisies Le conte abracadabrant | Les batteurs de pavés Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande
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