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Festival Les Faltaisies Fratello | Bestia Falaise

mardi 21 juillet 2026 · Falaise

Festival Les Faltaisies Fratello | Bestia Falaise

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place Guillaume le Conquérant
Ville
14700 Falaise
Département
Calvados
Tarif

Falaise

Festival Les Faltaisies Fratello | Bestia

Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise

Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !
Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise

Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !

Spectacle de cirque
Tout public
16h Durée de 55 min
Repli au Forum, en cas de pluie

Point info au Musée des Automates Micro-Folie de Falaise   .

Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43 

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English : Festival Les Faltaisies Fratello | Bestia

Circus, theatre, music, and stories whether absurd, incredible or true are waiting to be discovered in the streets and at the historic and natural sites of Falaise.

Join us from 21 to 25 July for the Les Faltaisies Festival!

L’événement Festival Les Faltaisies Fratello | Bestia Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande

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