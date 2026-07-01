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Festival Les Faltaisies (Dé)formation professionnelle solo documentaire autour de l’art de se plier en 4 | AMA Douves du Forum Falaise

mardi 21 juillet 2026 · Douves du Forum · Falaise

Festival Les Faltaisies (Dé)formation professionnelle solo documentaire autour de l’art de se plier en 4 | AMA Douves du Forum Falaise

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Douves du Forum
Adresse
2 Boulevard de la Libération
Ville
14700 Falaise
Département
Calvados
Tarif

Falaise

Festival Les Faltaisies (Dé)formation professionnelle solo documentaire autour de l’art de se plier en 4 | AMA

Douves du Forum 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise

Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !
Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise

Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !

L’art de se plier en 4
Tout public
20h30 durée de 60 min
Repli au Forum-Théâtre en cas d’intempéries

Point info au Musée des Automates Micro-Folie de Falaise   .

Douves du Forum 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43 

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English : Festival Les Faltaisies (Dé)formation professionnelle solo documentaire autour de l’art de se plier en 4 | AMA

Circus, theatre, music, and stories whether absurd, incredible or true are waiting to be discovered in the streets and at the historic and natural sites of Falaise.

Join us from 21 to 25 July for the Les Faltaisies Festival!

L’événement Festival Les Faltaisies (Dé)formation professionnelle solo documentaire autour de l’art de se plier en 4 | AMA Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande

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