Saint-Léonard-de-Noblat

42e édition des Journées de la Viande Limousine et des savoir-faire locaux

Place de la Libération et dans la ville Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Les 15 et 16 août 2026, Saint-Léonard-de-Noblat sera à nouveau en fête pour les 42èmes journées de la viande Limousine.

Cet événement festif et convivial met à l’honneur l’agriculture locale et notamment la Limousine, race emblématique de notre territoire.

Ouvertes à tous, ces journées proposent de nombreuses animations grand public présentations d’animaux, vente aux enchères, marché artisanal, exposition de matériels agricoles et animations pour petits et grands.

Une banda sera présente toute la journée du samedi.

Une restauration est proposée sur place tout au long de l’événement, avec des produits locaux mis à l’honneur.

Un repas est organisé le samedi soir, à partir de 20h00, avec concert privé sur place. .

Place de la Libération et dans la ville Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comiceagricole.stleo87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 42e édition des Journées de la Viande Limousine et des savoir-faire locaux

L’événement 42e édition des Journées de la Viande Limousine et des savoir-faire locaux Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-08 par Terres de Limousin