Bouxwiller

42e Rallye Touristique moto

5 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 08:30:00

fin : 2026-05-24 10:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Les Rats de Boux vous invitent à participer à leur traditionnel Rallye touristique, un événement incontournable pour les amoureux de moto et de belles balades.

Les Rats de Boux vous invitent à participer à leur traditionnel Rallye touristique, un événement incontournable pour les amoureux de moto et de belles balades. .

5 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 59 91 08

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English :

The Rats de Boux invite you to take part in their traditional Tourist Rally, a not-to-be-missed event for lovers of motorcycles and great rides.

L’événement 42e Rallye Touristique moto Bouxwiller a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre