42e Rallye Touristique moto Bouxwiller
42e Rallye Touristique moto Bouxwiller dimanche 24 mai 2026.
Bouxwiller
42e Rallye Touristique moto
5 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24 10:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Les Rats de Boux vous invitent à participer à leur traditionnel Rallye touristique, un événement incontournable pour les amoureux de moto et de belles balades.
Les Rats de Boux vous invitent à participer à leur traditionnel Rallye touristique, un événement incontournable pour les amoureux de moto et de belles balades. .
5 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 59 91 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Rats de Boux invite you to take part in their traditional Tourist Rally, a not-to-be-missed event for lovers of motorcycles and great rides.
L’événement 42e Rallye Touristique moto Bouxwiller a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
À voir aussi à Bouxwiller (Bas-Rhin)
- Rencontre avec Vincent Arot Bouxwiller 22 mai 2026
- Visite libre « Costumes et Images d’Alsace, se vêtir en Pays de Hanau », Musée du Pays de Hanau – histoire et vies d’un territoire, Bouxwiller 23 mai 2026
- Visite libre du Musée du Pays de Hanau, Musée du Pays de Hanau – histoire et vies d’un territoire, Bouxwiller 23 mai 2026
- Démonstration de nouage de coiffe, Musée du Pays de Hanau – histoire et vies d’un territoire, Bouxwiller 23 mai 2026
- Nuit européenne des Musées démonstration de nouage de coiffe Bouxwiller 24 mai 2026