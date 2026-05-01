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42e Rallye Touristique moto Bouxwiller

42e Rallye Touristique moto Bouxwiller dimanche 24 mai 2026.

Adresse : 5 Place du Château

Ville : 67330 Bouxwiller

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Bouxwiller

42e Rallye Touristique moto

5 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24 10:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Les Rats de Boux vous invitent à participer à leur traditionnel Rallye touristique, un événement incontournable pour les amoureux de moto et de belles balades.
Les Rats de Boux vous invitent à participer à leur traditionnel Rallye touristique, un événement incontournable pour les amoureux de moto et de belles balades.   .

5 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 59 91 08 

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English :

The Rats de Boux invite you to take part in their traditional Tourist Rally, a not-to-be-missed event for lovers of motorcycles and great rides.

L’événement 42e Rallye Touristique moto Bouxwiller a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

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