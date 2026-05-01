Bouxwiller

Rencontre avec Vincent Arot

5 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Une soirée de rencontre avec Vincent Arot, comédien et dramaturge, et artiste compagnon du théâtre du Marché aux Grains.

Vincent AROT, comédien, dramaturge et auteur est un des artistes compagnons du Théâtre du Marché aux Grains pendant deux années. Entre les temps de résidences, seul ou accompagné, et l’atelier d’écriture, il a l’occasion de développer sa prochaine pièce, SONG, mais aussi d’imaginer ce qui viendra ensuite, d’identifier les outils qui lui sont utiles dans son parcours d’auteur et de mener les recherches nécessaires à l’avancée de sa démarche littéraire.

Cette soirée de rencontre avec lui et peut- être d’autres, dont le format reste encore ouvert, est l’occasion de faire connaissance, d’écouter et aussi, si l’envie est là, de poser des questions interroger un auteur sur ce qui le touche, ce qui le pousse à écrire et plus particulièrement à écrire pour le théâtre.

Résidence d’écriture du 22 au 28 mai et du 15 au 27 juin 2026 .

5 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 94 08 contact@theaboux.eu

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English :

An evening of encounters with Vincent Arot, actor and playwright, and companion artist of the Théâtre du Marché aux Grains.

L’événement Rencontre avec Vincent Arot Bouxwiller a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre