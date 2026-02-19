43ÈME FOIRE CONCOURS

Pré de la Foire Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La 43ème Foire Concours bovins de races à viande se déroulera au Prat de la Feira à Langogne.

Cette manifestation organisée par la municipalité de Langogne avec les jeunes agriculteurs (JA) et la participation de l’association des commerçants et artisans a pour vocation de mettre en valeur l’activité agricole et commerciale de notre territoire.

La 43ème Foire Concours bovins de races à viande se déroulera au Prat de la Feira à Langogne.

Cette manifestation organisée par la municipalité de Langogne avec les jeunes agriculteurs (JA) et la participation de l’association des commerçants et artisans a pour vocation de mettre en valeur l’activité agricole et commerciale de notre territoire.

Toute la journée jeux pour enfants, exposition des dessins des écoles Primaires de Langogne, vente de crêpes par l’APE école Jeanne d’Arc. .

Pré de la Foire Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 10 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 43rd Foire Concours bovins de races à viande will take place at the Prat de la Feira in Langogne.

This event, organized by the Langogne town council with the Young Farmers (JA) and the participation of the association of shopkeepers and craftsmen, aims to showcase the agricultural and commercial activities of our region.

L’événement 43ÈME FOIRE CONCOURS Langogne a été mis à jour le 2026-02-24 par 48-OT Langogne