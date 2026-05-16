44e randonnée du Haut-Anjou Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

44e randonnée du Haut-Anjou Segré

Segré Groupe Milon Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

44e édition de la randonnée du Haut-Anjou organisée le dimanche 20 septembre à Segré.

Au programme, des circuits cyclo, VTT, marche nordique.

– VTT/Gravel 20, 35, 50 ou 80 km

– Route 50, 65 ou 80 km

– Marche 8, 12, 15,5 ou 22 km

Départ de la salle de l’amitié au Groupe Milon de Segré. Les inscriptions se feront sur place entre 7h30 et 10h.

Café brioche au départ, ravitaillement sur les circuits. Possibilité de restauration avec la rando avec présence de Food Trucks sur place.

Le port du casque est vivement conseillé, les vélos à assistance électrique sont admis. .

Segré Groupe Milon Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 68 37 27 29 andrenadia.moreau@free.fr

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English :

44th edition of the Haut-Anjou hike organized on Sunday September 20 in Segré.

L’événement 44e randonnée du Haut-Anjou Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu