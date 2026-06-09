Loudun

44ème Foire Exposition 19 et 20 septembre

Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Démonstration de moto-cross par l’association du moto-club de Loudun

Samedi 11h et 15h à 19h Dimanche 11h30 et 15h à 19h

Mini voitures par l’association du MACL

Espace Jeux en bois pour petits et grands

Meunerie et battages d’autrefois- démonstration d’une batteuse Deering

Orgue de Barbarie

Exposition de vieux tracteurs et machines agricoles d’antan

Exposition vente ornithologique (selon législation en vigueur)

Promenade à poneys (Ecuries Emma Dambrine de Loudun)

Samedi soir Intérieur et extérieur Auberge, animations avec l’accordéoniste Olivier Plisson

Dimanche soir Animations Karaoké .

Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38

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English : 44ème Foire Exposition 19 et 20 septembre

L’événement 44ème Foire Exposition 19 et 20 septembre Loudun a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais