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44ème Foire Exposition 19 et 20 septembre Loudun

44ème Foire Exposition 19 et 20 septembre Loudun

44ème Foire Exposition 19 et 20 septembre Loudun samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Boulevard du Maréchal Leclerc

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : lundi 21 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Loudun

44ème Foire Exposition 19 et 20 septembre

Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 23:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Démonstration de moto-cross par l’association du moto-club de Loudun
Samedi 11h et 15h à 19h Dimanche 11h30 et 15h à 19h
Mini voitures par l’association du MACL
Espace Jeux en bois pour petits et grands
Meunerie et battages d’autrefois- démonstration d’une batteuse Deering
Orgue de Barbarie
Exposition de vieux tracteurs et machines agricoles d’antan
Exposition vente ornithologique (selon législation en vigueur)
Promenade à poneys (Ecuries Emma Dambrine de Loudun)
Samedi soir Intérieur et extérieur Auberge, animations avec l’accordéoniste Olivier Plisson
Dimanche soir Animations Karaoké   .

Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38 

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English : 44ème Foire Exposition 19 et 20 septembre

L’événement 44ème Foire Exposition 19 et 20 septembre Loudun a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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