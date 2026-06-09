44ème Foire Exposition 19 et 20 septembre Loudun
44ème Foire Exposition 19 et 20 septembre Loudun samedi 19 septembre 2026.
Loudun
44ème Foire Exposition 19 et 20 septembre
Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Démonstration de moto-cross par l’association du moto-club de Loudun
Samedi 11h et 15h à 19h Dimanche 11h30 et 15h à 19h
Mini voitures par l’association du MACL
Espace Jeux en bois pour petits et grands
Meunerie et battages d’autrefois- démonstration d’une batteuse Deering
Orgue de Barbarie
Exposition de vieux tracteurs et machines agricoles d’antan
Exposition vente ornithologique (selon législation en vigueur)
Promenade à poneys (Ecuries Emma Dambrine de Loudun)
Samedi soir Intérieur et extérieur Auberge, animations avec l’accordéoniste Olivier Plisson
Dimanche soir Animations Karaoké .
Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 44ème Foire Exposition 19 et 20 septembre
L’événement 44ème Foire Exposition 19 et 20 septembre Loudun a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
À voir aussi à Loudun (Vienne)
- Le Café franglais Rue du Collège Loudun 9 juin 2026
- Ateliers dans le cadre de l’exposition Parcelles de soi par Brno Del Zou Place Sainte-Croix Loudun 10 juin 2026
- Yves Roger propose Café Sciences Rue du Collège Loudun 12 juin 2026
- Journées Européennes de l’Archéologie Musée Charbonneau-Lassay Loudun 13 juin 2026
- Atelier famille Cyanotype dans le cadre de l’exposition Parcelles de soi Place Sainte-Croix Loudun 13 juin 2026