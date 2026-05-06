44ème Foire Exposition 21 septembre Loudun
44ème Foire Exposition 21 septembre Loudun lundi 21 septembre 2026.
Loudun
44ème Foire Exposition 21 septembre
Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 10:00:00
fin : 2026-09-21 23:00:00
Date(s) :
2026-09-21
Toute la journée marché des producteurs, animations western, mini matériel d’autrefois, vente ornithologique, promenades à poneys…
En partenariat avec la MSA et GROUPAMA Animations et Prévention Ma santé Trucs et astuces pour en prendre soin
Démonstration de moto-cross à partir de 17h .
Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38
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English : 44ème Foire Exposition 21 septembre
L’événement 44ème Foire Exposition 21 septembre Loudun a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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