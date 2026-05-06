44ème Foire Exposition animations 16 septembre Loudun
44ème Foire Exposition animations 16 septembre Loudun vendredi 18 septembre 2026.
Loudun
44ème Foire Exposition animations 16 septembre
Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18
A partir de 19h Danses avec l’association les Coco-boys de Chalais
A 20h30 A l’auberge animations avec Violaine .
Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38
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English : 44ème Foire Exposition animations 16 septembre
L’événement 44ème Foire Exposition animations 16 septembre Loudun a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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