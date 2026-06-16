44ème Randonnée des Tourtous (Sur les traces du Tour de France) Chamboulive mardi 14 juillet 2026.

Chamboulive

44ème Randonnée des Tourtous (Sur les traces du Tour de France)

Chamboulive Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le Club Rando Cyclo de Chamboulive vous invite à partager une journée sportive et chaleureuse au cœur de paysages préservés. Randonnée VTT Vélo route et marche seront au programme.

Inscriptions et départ à partir de 6h30 à la salle des fêtes de Chamboulive

Licenciés FFCT et FFRP 6€, non licenciés 8€, les 13-18ans 4€ et pour les enfants de moins de 13 ans gratuit.

A votre retour de randonnée, Tourtous, myrtilles, rillettes ou nature vous seront mis à disposition.

Lors de cet événement, une tombola sera organisée. 1er lot un vélo. .

Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 69 98 54

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English : 44ème Randonnée des Toutous (Sur les traces du Tour de France)

L’événement 44ème Randonnée des Tourtous (Sur les traces du Tour de France) Chamboulive a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes