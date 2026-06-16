Vide Grenier Sur le site de Chanteloiseau Chamboulive
Vide Grenier Sur le site de Chanteloiseau Chamboulive samedi 4 juillet 2026.
Chamboulive
Vide Grenier Sur le site de Chanteloiseau
Chamboulive Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 07:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Vide-grenier prévu à Chamboulive. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous par SMS ou par téléphone et vous recevrez un formulaire d’inscription par mail. Possibilité de vous installer à partir de 7h00. Buvette et glaces vous seront mises à disposition tout au long de la journée. .
Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 04 66 38
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English :
L’événement Vide Grenier Sur le site de Chanteloiseau Chamboulive a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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