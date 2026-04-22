45ème Route d’Or Cycliste du Poitou Civray
45ème Route d’Or Cycliste du Poitou Civray mercredi 5 août 2026.
Civray
45ème Route d’Or Cycliste du Poitou
Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Course cycliste Nationale FFC amateurs ouvert aux professionnels d’équipes continentales et aux amateurs Elites et Open 1 … plus d’infos sur www.cacivray.fr .
Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 01 86 e.moinet@mma.fr
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English : 45ème Route d’Or Cycliste du Poitou
L’événement 45ème Route d’Or Cycliste du Poitou Civray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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