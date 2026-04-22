Civray

45ème Route d’Or Cycliste du Poitou

Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Course cycliste Nationale FFC amateurs ouvert aux professionnels d’équipes continentales et aux amateurs Elites et Open 1 … plus d’infos sur www.cacivray.fr .

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 01 86 e.moinet@mma.fr

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English : 45ème Route d’Or Cycliste du Poitou

L’événement 45ème Route d’Or Cycliste du Poitou Civray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou