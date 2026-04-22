47TER Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

47TER

Samedi 10 octobre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

47TER en concert à l’Espace Julien

47TER Révélé en 2019 avec L’Adresse, le trio 47ter s’est rapidement imposé avec son mélange bien à lui de rap, de chanson et de pop, porté par des titres devenus cultes comme Côte Ouest.



Pierre-Paul, Blaise et Lopes reviennent aujourd’hui avec un nouveau projet qui capte parfaitement ce moment étrange où l’on quitte l’insouciance pour entrer dans le “vrai” monde, entre souvenirs d’ado et questions d’adulte.



Des textes qui parlent à toute une génération, toujours avec leur ton sincère et leur énergie communicative.Après les festivals à l’été, ils reprendront la route dès octobre à travers la France et la Belgique . .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

47TER in concert at Espace Julien

L’événement 47TER Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille