Marseille 6e Arrondissement

Visite de la brasserie Zou Maï Indus days

Jeudi 21 mai 2026 de 16h à 17h.

Jeudi 28 mai 2026 de 16h à 17h. 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 16:00:00

fin : 2026-05-21 17:00:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-28

Zoumaï c’est une micro-brasserie et un bar réunis dans un même lieu. C’est une équipe qui produit et une équipe qui sert nos clients.

Ils sont nombreux que ce soit des professionnels de la restauration (bars, restaurants, des caves spécialisées) ou alors les curieux et les déjà conquis qui passe déguster une pinte au bar du 7 cours Gouffé. L’intégralité des bières Zoumaï sont brassées sur place et issues de la filière biologique. Plus qu’un argument commercial spécifique à quelques bières il s’agit ici d’exercer un réel soutien à la filière bio et cela dans son intégralité. Toutes nos bières sont conditionnées en fut inox dans un optique zéro déchet et livrées dans Marseille en vélo électrique dans un soucis de cohérence écologique.



A découvrir pendant la visite

Présentation du processus de création de la bière et dégustation

Visite à partir de 18 ans .

7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.Fr

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English :

Zoumaï is a microbrewery and a bar all in one. It’s a team that produces and a team that serves our customers.

L’événement Visite de la brasserie Zou Maï Indus days Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille