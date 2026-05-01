Concert Chorale Fava Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Concert Chorale Fava

Jeudi 21 mai 2026 à partir de 19h30. Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Concert Chorale FAVA (French-American Vocal Arts)

Venez écouter la chorale FAVA interpréter des extraits d’un programme inspirant — en anglais ! — entièrement consacré aux œuvres de compositrices. .

Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 84 37 02 contact@artlessgallery.com

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English :

Concert Chorale FAVA (French-American Vocal Arts)

L’événement Concert Chorale Fava Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille