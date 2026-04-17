Montpellier

48H DE L’AGRICULTURE URBAINE

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Les 48h reviennent avec joie, le week-end du 25 26 Avril 2026, pour partager des moments conviviaux autour de l’agriculture urbaine!

Cette année, l’Oasis vous accueille le samedi 25 avril, lors d’une journée en l’honneur de l’agriculture urbaine. L’occasion de s’initier à la permaculture et aux différentes techniques de jardinage.

Les 48h reviennent avec joie, le week-end du 25 26 Avril 2026, pour partager des moments conviviaux autour de l’agriculture urbaine!

Cette année, l’Oasis vous accueille le samedi 25 avril, lors d’une journée en l’honneur de l’agriculture urbaine. L’occasion de s’initier à la permaculture et aux différentes techniques de jardinage.

De nombreuses activités sont proposées sur la journée pour apprendre à végétaliser son jardin, sa terrasse, tout en favorisant la biodiversité.

Lors de cette journée festive vous trouverez un stand pédagogique interactif, ainsi qu’une restauration et buvette avec la possibilité de pique-niquer sur place.

Au plaisir de se retrouver à l’Oasis Citadine pour célébrer ensemble

Buvette et restauration sur place

Pique-niques autorisés

Entrée et ateliers à prix libre

L’inscription se fait via le site des 48h de l’agriculture urbaine .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@oasiscitadine.fr

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English :

The 48h are back with a bang, on the weekend of April 25 26, 2026, to share convivial moments around urban agriculture!

This year, the Oasis welcomes you on Saturday, April 25, for a day in honor of urban agriculture. An opportunity to learn about permaculture and various gardening techniques.

L’événement 48H DE L’AGRICULTURE URBAINE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT MONTPELLIER