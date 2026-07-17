4e édition du Psycolloque, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

4e édition du Psycolloque Samedi 26 septembre, 08h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T08:30:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T08:30:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Programme du Psycolloque :

8h30 : accueil

9h-9h30 : propos d’ouverture

9h30-10h15 : Julien LOLITO, philosophe « Culture, Art et Langage: le monde humain comme monde de représentations »

10H15-10h30 : échanges avec le public

11H-11h45 : Claire DUBREUCQ, artiste plasticienne « Nous sommes I’oeuvre »

11H45-12H : échanges avec le public

PROGRAMME APRES-MIDI

14h-14h45 : Pascal BELY, consultant, systémicien Géraldine PAOLIN LOIR, psychologue clinicienne, intervieweuse « L’Art du vivant avec le tout petit »

14h45-15h : échanges avec le public

15h-15h45 : Jean Paul SANTORO, psychologue clinicien « La culture numérique comme berceau du développement de I’adolescent contemporain »

15h45-16h : échanges avec le public

16H30-17h15 : Selim SAMI, psychologue clinicien. Docteur en psychologie, musicien « Faire une place au désordre, une autre maniére de penser le soin par I’Art »

17h15-17h30 : échanges avec le public

Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/

Là où la psychologie rencontre l’art et la culture