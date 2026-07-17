4e édition du Psycolloque, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan
samedi 26 septembre 2026 · Auditorium du Pôle culturel Chabran · Draguignan
Informations pratiques
4e édition du Psycolloque Samedi 26 septembre, 08h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T08:30:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T08:30:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Programme du Psycolloque :
8h30 : accueil
9h-9h30 : propos d’ouverture
9h30-10h15 : Julien LOLITO, philosophe « Culture, Art et Langage: le monde humain comme monde de représentations »
10H15-10h30 : échanges avec le public
11H-11h45 : Claire DUBREUCQ, artiste plasticienne « Nous sommes I’oeuvre »
11H45-12H : échanges avec le public
PROGRAMME APRES-MIDI
14h-14h45 : Pascal BELY, consultant, systémicien Géraldine PAOLIN LOIR, psychologue clinicienne, intervieweuse « L’Art du vivant avec le tout petit »
14h45-15h : échanges avec le public
15h-15h45 : Jean Paul SANTORO, psychologue clinicien « La culture numérique comme berceau du développement de I’adolescent contemporain »
15h45-16h : échanges avec le public
16H30-17h15 : Selim SAMI, psychologue clinicien. Docteur en psychologie, musicien « Faire une place au désordre, une autre maniére de penser le soin par I’Art »
17h15-17h30 : échanges avec le public
Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/
Là où la psychologie rencontre l’art et la culture
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