4e Forum générations de la Shoah Mémorial de la Shoah Paris

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Pour cette 4e édition, le Forum Générations de la Shoah aborde le thème « Aujourd’hui : les défis de la transmission ». Soutenue par quelque 60 associations militantes de la mémoire, les survivants de la Shoah, combattants juifs, résistants juifs, enfants cachés, Justes de France et tous leurs descendants se retrouveront autour de conférences, ateliers, moments de partage, concerts et représentation théâtrale.

Du samedi 10 octobre 2026 au lundi 12 octobre 2026 :

payant

Tarif adulte : 65 € par personne.

Renseignements sur le Forum au 01 42 77 44 72 et forumgenerations@memorialdelashoah.org

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-guidee-exposition-simone-veil +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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