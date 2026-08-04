4ème édition du Salon du Bien-Être Saint-Amand-Montrond
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
4ème édition du Salon du Bien-Être
240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Stands et conférences pour tout savoir sur le Bien-Être
Plus de 40 stands du domaine du bien-être, plus de 28 conférences sur les 2 jours buvette et restauration sur place entrée gratuite .
240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire
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English :
Exhibits and presentations to learn all about well-being
L’événement 4ème édition du Salon du Bien-Être Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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