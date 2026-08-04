Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

4ème édition du Salon du Bien-Être

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Stands et conférences pour tout savoir sur le Bien-Être

Plus de 40 stands du domaine du bien-être, plus de 28 conférences sur les 2 jours buvette et restauration sur place entrée gratuite .

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibits and presentations to learn all about well-being

L’événement 4ème édition du Salon du Bien-Être Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE