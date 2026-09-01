Loto du Tennis Club de Saint-Amand Saint-Amand-Montrond
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Loto du Tennis Club de Saint-Amand
Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 5 – 5 – 30 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Organisé par le Tennis Club de Saint-Amand et animé par Alain, ce loto vous promet de nombreux lots
Venez tenter votre chance. De nombreux lots à gagner. Réservation conseillée par SMS de préférence 5 .
Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24
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English :
Organized by the Saint-Amand Tennis Club and hosted by Alain, this bingo event promises plenty of prizes
L’événement Loto du Tennis Club de Saint-Amand Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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