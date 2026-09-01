UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Amand-Montrond

Concert organisé par le 1er R.I. Saint-Amand-Montrond

dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Amand-Montrond

Concert organisé par le 1er R.I. Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
145 Rue de la Cannetille
Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Saint-Amand-Montrond

Concert organisé par le 1er R.I.

145 Rue de la Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Organisé par l’Association du 1er R.I. Concert sous la Présidence du Chef de Corps du 1er Régiment d’Infanterie
Venez écouter, les Chorales Terres de Choeur, Battement de Choeur et Sam Chabada. 12  .

145 Rue de la Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 16 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert to mark 100 years of Bleuet de France

L’événement Concert organisé par le 1er R.I. Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-25 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

À voir aussi à Saint-Amand-Montrond (Cher)