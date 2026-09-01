Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Concert organisé par le 1er R.I.

145 Rue de la Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Organisé par l’Association du 1er R.I. Concert sous la Présidence du Chef de Corps du 1er Régiment d’Infanterie

Venez écouter, les Chorales Terres de Choeur, Battement de Choeur et Sam Chabada. 12 .

145 Rue de la Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 16 86

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English :

Concert to mark 100 years of Bleuet de France

L’événement Concert organisé par le 1er R.I. Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-25 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE