Concert organisé par le 1er R.I. Saint-Amand-Montrond
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Concert organisé par le 1er R.I.
145 Rue de la Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Organisé par l’Association du 1er R.I. Concert sous la Présidence du Chef de Corps du 1er Régiment d’Infanterie
Venez écouter, les Chorales Terres de Choeur, Battement de Choeur et Sam Chabada. 12 .
145 Rue de la Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 16 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert to mark 100 years of Bleuet de France
L’événement Concert organisé par le 1er R.I. Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-25 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
À voir aussi à Saint-Amand-Montrond (Cher)
- Nelson Mandela, hommage à Madiba Saint-Amand-Montrond 11 septembre 2026
- 4ème édition du Salon du Bien-Être Saint-Amand-Montrond 12 septembre 2026
- Loto du Tennis Club de Saint-Amand Saint-Amand-Montrond 13 septembre 2026
- 5 chefs au piano Saint-Amand-Montrond 17 septembre 2026
- Écoutez-vous lire : Dans le jardin de George Sand, Bibliothèque municipale Isabel Godin, Saint-Amand-Montrond 18 septembre 2026