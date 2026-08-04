AGENDA · Marvejols
4ÈME ÉDITION DU TOURNOI LOZ IN AIR Marvejols
samedi 29 août 2026 · Marvejols
Informations pratiques
Marvejols
4ÈME ÉDITION DU TOURNOI LOZ IN AIR
Complexe sportif le Ranquet Marvejols Lozère
Tarif : 25 – 25 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
4ème édition du Tournoi Loz In Air organisé par le CODEP 48
De Nc à N3
Repas / Soirée animée apéro, entrée, plat, dessert .
Complexe sportif le Ranquet Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 48 08 89 88 bcbg.for.ever@gmail.com
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English :
L’événement 4ÈME ÉDITION DU TOURNOI LOZ IN AIR Marvejols a été mis à jour le 2026-08-10 par 48-OT Gévaudan Destination
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