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AGENDA · Marvejols

4ÈME ÉDITION DU TOURNOI LOZ IN AIR Marvejols

samedi 29 août 2026 · Marvejols

4ÈME ÉDITION DU TOURNOI LOZ IN AIR Marvejols

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Complexe sportif le Ranquet
Ville
48100 Marvejols
Département
Lozère
Tarif
25 25 Journée

Marvejols

4ÈME ÉDITION DU TOURNOI LOZ IN AIR

Complexe sportif le Ranquet Marvejols Lozère

Tarif : 25 – 25 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

4ème édition du Tournoi Loz In Air organisé par le CODEP 48
De Nc à N3
Repas / Soirée animée apéro, entrée, plat, dessert   .

Complexe sportif le Ranquet Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 48 08 89 88  bcbg.for.ever@gmail.com

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English :

L’événement 4ÈME ÉDITION DU TOURNOI LOZ IN AIR Marvejols a été mis à jour le 2026-08-10 par 48-OT Gévaudan Destination

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