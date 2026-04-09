4ème édition Les Belles Autos au Paradou Place Charloun Rieu Paradou

Paradou

4ème édition Les Belles Autos au Paradou

Dimanche 7 juin 2026 de 10h à 15h30. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 15:30:00

Date(s) :

2026-06-07

4ème édition des Belles Autos au Paradou !

Pour la 4ᵉ année consécutive, nous avons le plaisir de vous inviter à une nouvelle édition de notre exposition de voitures d’exception, au cœur du Paradou, le 7 juin 2026.

Cet événement unique réunira à nouveau des modèles rares, prestigieux et emblématiques, véritables témoins de l’excellence automobile.

Du charme intemporel des classiques aux lignes audacieuses des créations modernes, chaque véhicule exposé raconte une histoire faite d’élégance, de performance et d’innovation. Que vous soyez passionné d’automobiles ou simplement curieux, cette journée sera l’occasion idéale d’admirer ces chefs-d’œuvre mécaniques dans un cadre enchanteur.

Rejoignez-nous pour célébrer la beauté, la puissance et l’âme de ces automobiles d’exception.

Venez vivre une expérience inoubliable au Paradou… et n’oubliez pas de voter pour votre véhicule coup de cœur ! .

Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 24 44 22 lesbellesautosdecheznous@gmail.com

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English :

4nd edition des Belles Autos au Paradou !

L’événement 4ème édition Les Belles Autos au Paradou Paradou a été mis à jour le 2026-04-09 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles