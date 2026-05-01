Soirée d’ouverture La Petite Guingette du Hameau des Baux Les Petits Maisons hameau des Baux Paradou
Soirée d’ouverture La Petite Guingette du Hameau des Baux Les Petits Maisons hameau des Baux Paradou vendredi 29 mai 2026.
Paradou
Soirée d’ouverture La Petite Guingette du Hameau des Baux
Vendredi 29 mai 2026 à partir de 18h. Les Petits Maisons hameau des Baux 306, Chemin de Bourgeac Paradou Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Opening La Petite Guinguette Vendredi 29 mai 2026
La Petite Guinguette rouvre ses portes au cœur du Hameau des Baux pour lancer la saison d’été ✨
Sous les platanes, entre musique live, tapas à partager et vins de Provence, venez célébrer les beaux jours dans une ambiance conviviale et festive.
Au programme
Happy Hour de 18h à 19h
Jazz manouche avec Rag N Swing
Nouvelle carte tapas
Découverte des vins AOP Baux-de-Provence
Photobooth
Un rendez-vous joyeux, gourmand et musical à vivre entre amis ou en famille.
De 18h à 21h
Entrée libre réservation conseillée pour dîner .
Les Petits Maisons hameau des Baux 306, Chemin de Bourgeac Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Opening of La Petite Guinguette Friday 29 May 2026
La Petite Guinguette reopens its doors in the heart of the Hameau des Baux to kick off the summer season ✨
L’événement Soirée d’ouverture La Petite Guingette du Hameau des Baux Paradou a été mis à jour le 2026-05-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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