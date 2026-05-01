Soirée d’ouverture La Petite Guingette du Hameau des Baux Les Petits Maisons hameau des Baux Paradou

Paradou

Soirée d’ouverture La Petite Guingette du Hameau des Baux

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 18h. Les Petits Maisons hameau des Baux 306, Chemin de Bourgeac Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Opening La Petite Guinguette Vendredi 29 mai 2026

La Petite Guinguette rouvre ses portes au cœur du Hameau des Baux pour lancer la saison d’été ✨

Sous les platanes, entre musique live, tapas à partager et vins de Provence, venez célébrer les beaux jours dans une ambiance conviviale et festive.

Au programme

Happy Hour de 18h à 19h

Jazz manouche avec Rag N Swing

Nouvelle carte tapas

Découverte des vins AOP Baux-de-Provence

Photobooth

Un rendez-vous joyeux, gourmand et musical à vivre entre amis ou en famille.

De 18h à 21h

Entrée libre réservation conseillée pour dîner .

Les Petits Maisons hameau des Baux 306, Chemin de Bourgeac Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening of La Petite Guinguette Friday 29 May 2026

La Petite Guinguette reopens its doors in the heart of the Hameau des Baux to kick off the summer season ✨

L’événement Soirée d’ouverture La Petite Guingette du Hameau des Baux Paradou a été mis à jour le 2026-05-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles