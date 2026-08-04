4ème festival du jeu Le Saint jeux d’Olt à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
samedi 10 octobre 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
4ème festival du jeu Le Saint jeux d’Olt à Saint Geniez d’Olt
avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Amateurs de jeux de société, le Saint jeux d’Olt revient pour une 4ème édition !
plus d’infos à venir .
avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
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English :
Lovers of board games, the Saint jeux d’Olt is back for a 4th edition!
L’événement 4ème festival du jeu Le Saint jeux d’Olt à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-02-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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