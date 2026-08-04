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AGENDA · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

4ème festival du jeu Le Saint jeux d’Olt à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

samedi 10 octobre 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

4ème festival du jeu Le Saint jeux d’Olt à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
avenue d'Espalion
Ville
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

4ème festival du jeu Le Saint jeux d’Olt à Saint Geniez d’Olt

avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Amateurs de jeux de société, le Saint jeux d’Olt revient pour une 4ème édition !
plus d’infos à venir   .

avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie  

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English :

Lovers of board games, the Saint jeux d’Olt is back for a 4th edition!

L’événement 4ème festival du jeu Le Saint jeux d’Olt à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-02-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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