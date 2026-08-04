Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

4ème festival du jeu Le Saint jeux d’Olt à Saint Geniez d’Olt

avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Amateurs de jeux de société, le Saint jeux d’Olt revient pour une 4ème édition !

plus d’infos à venir .

avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

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English :

Lovers of board games, the Saint jeux d’Olt is back for a 4th edition!

L’événement 4ème festival du jeu Le Saint jeux d’Olt à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-02-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)