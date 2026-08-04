Informations pratiques

Hirsingue

4ème soirée musicale au parc nature

rue de l’Ill Hirsingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Une soirée musicale envoutante à vivre dans la commune d’Hirsingue.

Pour cette dernière soirée au parc nature la commune a programmé sur scène deux groupes de rock Ashen Kite et One Eyed Octopus. Si vous souhaitez prolonger vos vacances le temps d’une soirée et vous dynamiser pour la rentrée, n’hésitez pas à participer à la dernière soirée au parc. L’entrée est libre et la petite restauration (tartes flambées ) est assurée par l’Amicale des Agents de Hirsingue . 0 .

rue de l’Ill Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 50 13 mairie@hirsingue.fr

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English :

A captivating evening of music live in the town of Hirsingue.

L’événement 4ème soirée musicale au parc nature Hirsingue a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sundgau