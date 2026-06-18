50 ans de l’Orchestre national de Metz Grand Est L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

50 ans de l’Orchestre national de Metz Grand Est

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-21 00:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Pour célébrer les noces d’or entre l’Orchestre National de Metz Grand Est et son public, nous vous proposons un programme étincelant. Altiste de l’orchestre, le compositeur Alain Celo déploie toutes les couleurs de l’instrument symphonique dans une création qui dépeint les roches rouges-oranges du Grand Canyon du Colorado. Tout aussi magnétique, le Guarneri del Gesu de 1738 de la violoniste russe Alena Baeva embrase le Concerto n° 5 de Mozart, qui annonce les chefs-d’œuvre romantiques. Entrons ensuite dans la danse pour une seconde partie irrésistible les exubérantes valses viennoises du Chevalier à la rose de Richard Strauss, puis le célèbre Boléro de Ravel, mécanique d’une implacable et ensorcelante sensualité. Merci au public pour ces 50 premières années de passions !Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

To celebrate the golden anniversary of the Metz Grand Est National Orchestra and its audience, we present a dazzling program. Composer Alain Celo, a violist with the orchestra, draws out the full range of the symphonic instrument’s colors in a new work that evokes the red-orange rocks of the Grand Canyon in Colorado. Equally captivating, Russian violinist Alena Baeva’s 1738 Guarneri del Gesu sets Mozart’s Concerto No. 5 ablaze, heralding the Romantic masterpieces. Let’s then take to the dance floor for an irresistible second half: the exuberant Viennese waltzes from Richard Strauss’s *Der Rosenkavalier*, followed by Ravel’s famous *Boléro*, with its relentless and bewitching sensuality. Thank you to the audience for these first 50 years of passion!

L’événement 50 ans de l’Orchestre national de Metz Grand Est Metz a été mis à jour le 2026-06-18 par AGENCE INSPIRE METZ