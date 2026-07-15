Tournoi d’échecs 10ème festival d’été de l’EFE Metz Centre Culturel de Queuleu Metz
mercredi 22 juillet 2026 · Centre Culturel de Queuleu · Metz
Informations pratiques
Metz
Tournoi d’échecs 10ème festival d’été de l’EFE Metz
Centre Culturel de Queuleu 53 rue des Trois Evêchés Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-22
Vivez l’expérience unique du festival d’échecs à Metz !
Chaque édition est une aventure humaine et sportive, pleine de rencontres, de passion et d’émotions partagées. Rejoignez nous pour écrire, ensemble, un nouveau chapitre de cette belle histoire estivale. Ce rendez-vous est ouvert à tous les passionnés, qu’ils soient débutants ou joueurs confirmés, car l’esprit du festival est d’accueillir chacun dans une ambiance conviviale.
Sur inscription.Adultes
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Centre Culturel de Queuleu 53 rue des Trois Evêchés Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 33 75 11 24 efemetz57@gmail.com
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English :
Enjoy the unique experience of the Metz Chess Festival!
Each edition is a human and athletic adventure, full of encounters, passion, and shared emotions. Join us to write, together, a new chapter in this wonderful summer story. This event is open to all chess enthusiasts, whether beginners or experienced players, because the spirit of the festival is to welcome everyone in a friendly atmosphere.
Registration required.
L’événement Tournoi d’échecs 10ème festival d’été de l’EFE Metz Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ
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