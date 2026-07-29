50e Marcophilex Exposiiton internationale de philatélie et d’histoire postale Lisieux

Informations pratiques

Lisieux

50e Marcophilex Exposiiton internationale de philatélie et d’histoire postale

6 Rue Saint-Jacques Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L’Union Marcophile et le Cercle Philatélique Lexovien, avec les soutiens de la municipalité de Lisieux et des partenaires comme Le Groupe La Poste, Delcampe, et le Centre Leclerc de Lisieux, organisent les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2025 la 50e édition de Marcophilex !

L’Union Marcophile et le Cercle Philatélique Lexovien, avec les soutiens de la municipalité de Lisieux et des partenaires comme Le Groupe La Poste, Delcampe, et le Centre Leclerc de Lisieux, organisent les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2025 la 50e édition de Marcophilex !

Cette année, le 50e Marcophilex accueille l’Académie de philatélie, l’Association des collectionneurs d’entiers postaux (ACEP), l’Association des collectionneurs d’empreintes de machines à affranchir (ACEMA), le groupement d’étude des timbres, marques postales et de l’histoire postale des Territoires qui furent sous dépendance française ou sont français (COL.FRA.), la Fédération nationale des associations de La Poste et d’Orange pour la recherche historique (FNARH), la Société des Amis du musée de La Poste (SAMP) et Philapostel.

Le négoce philatélique (12 négociants) et spécialisé en histoire postale est présent. Le Groupe La Poste soutient l’événement par un bureau de poste temporaire présent dans l’enceinte de l’exposition, une oblitération temporaire spéciale et une vignette d’affranchissement LISA dédiée à l’événement et à la ville de Lisieux. On pourra y poster son courrier et aussi acheter des souvenirs philatéliques édités par le Cercle Philatélique Lexovien.

L’illustration de la vignette reprend le thème de la Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, monument internationalement connu. Le timbre à date quant à lui conjugue cette image emblématique avec les maisons à pan de bois qui ont survécu aux incendies de 1944, et qui étaient l’autre motif de réputation de la ville au début du XXe siècle, Lisieux était alors La Capitale du bois sculpté .

Marcophilex se tiendra sur deux sites L’Espace Saint-Jacques pour y placer l’exposition et le salon, dans un cadre historique, et à proximité immédiate, l’Espace Victor Hugo et ses salles de réunions pour accueillir les différentes animations.

Le thème de ce 50e Marcophilex est La lettre, moyen de communication, transmission d’histoires et d’émotions. .

6 Rue Saint-Jacques Lisieux 14100 Calvados Normandie union.marcophile@gmail.com

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English : 50e Marcophilex Exposiiton internationale de philatélie et d’histoire postale

The Union Marcophile and the Cercle Philatélique Lexovien, with the support of Lisieux Town Council and partners such as La Poste Group, Delcampe and the Centre Leclerc in Lisieux, are organising the 50th edition of Marcophilex on Saturday 10 and Sunday 11 October 2025!

L’événement 50e Marcophilex Exposiiton internationale de philatélie et d’histoire postale Lisieux a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Lisieux Normandie Tourisme