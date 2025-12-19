52e Foire de Ouanne, Places et rues de Ouanne Ouanne

52e Foire de Ouanne

Ouanne

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

2026-09-20

Foire à dominante agricole, animaux de la ferme et matériels agricoles neufs et anciens investissent le village, animation enfant sur le thème des animaux jusqu’à 14h, exposition d’artisanat d’art dans l’église, manège et stands forains, atelier maquillage, structures gonflables, vide-greniers ( pas de réservation 2€ le mètre linéaire), spectacles équestres (11h et 14h), défilés des Anciennes Mécaniques Ouainaises (10h30 et 15h), concerts (12h30 avec Bazartimuse et 18h30 avec Celtifort’air), tombola et défilé de chars sur le thème de les couloirs du temps (16h). Restauration sur place par l’association Animation Ouanne Forterre AOF .

Renseignement vide-greniers c.chavanton@orange.fr Mme Chavanton

Renseignement stand professionnel: aofouanne89560@gmail.com Mme Pascault .

Places et rues de Ouanne 1 Place du 8 Mai Ouanne 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 62 09 aofouanne89560@gmail.com

English : 52e Foire de Ouanne

