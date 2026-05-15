Hippolyte & Antiope Ouanne
Hippolyte & Antiope Ouanne jeudi 23 juillet 2026.
Ouanne
Hippolyte & Antiope
Eglise Ouanne Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 21:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Pièce de théâtre originale écrite par Eve Meslin, accompagnée par un orchestre symphonique, sur une musique composée spécialement pour l’évènement de Patrice Bréfort.
Au cœur de la Grèce antique, la reine Hippolyte voit son destin basculer lorsque le roi Thésée et la guerrière Antianera cherchent à lui arracher sa ceinture magique, symbole de pouvoir et de richesse. À ses côtés, son amante Antiope et ses ministres Sinope et Laodice tentent de résister à la violence et de choisir comment lutter.
Cette tragi-comédie revisite les personnages de la mythologie grecque avec une énergie résolument contemporaine. Derrière l’aventure haletante se dessinent des questions très actuelles le pouvoir, la domination, la violence, la place des femmes et des hommes….
Une pièce intense et captivante où l’Antiquité éclaire notre époque avec force et modernité. .
Eglise Ouanne 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesfoliesartistiques@gamil.com
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English : Hippolyte & Antiope
L’événement Hippolyte & Antiope Ouanne a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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