Soirée musicale Ouanne
Soirée musicale Ouanne samedi 19 septembre 2026.
Soirée musicale
Centre-ville Ouanne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Soirée musicale buvette au profit de l’AOF. .
Centre-ville Ouanne 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté aofouanne89560@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée musicale
L’événement Soirée musicale Ouanne a été mis à jour le 2026-02-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !