Soirée musicale Ouanne

Soirée musicale Ouanne samedi 19 septembre 2026.

Soirée musicale

Centre-ville Ouanne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Soirée musicale buvette au profit de l’AOF.   .

Centre-ville Ouanne 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   aofouanne89560@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée musicale

L’événement Soirée musicale Ouanne a été mis à jour le 2026-02-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !