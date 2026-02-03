Vide-greniers Ouanne
Vide-greniers Ouanne dimanche 20 septembre 2026.
Vide-greniers
Route de st Sauveur et route d’Auxerre dans le village Ouanne Yonne
Début : 2026-09-20 06:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
2026-09-20
Vide-greniers dans les rues de Ouanne pendant la foire agricole. .
Route de st Sauveur et route d’Auxerre dans le village Ouanne 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 62 09 c.chavanton@orange.fr
English : Vide-greniers
