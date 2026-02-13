53rd seminar of the European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE), Maison des sciences de l’homme en Bretagne [MSHB], Rennes

53rd seminar of the European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE) 20 – 23 septembre Maison des sciences de l’homme en Bretagne [MSHB] Ille-et-Vilaine

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T09:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Les UMR SMART, CREM et Arènes (EHESP) organisent l’accueil du 53e séminaire du European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE). Ce séminaire international portera sur l’ensemble des thématiques liées à l’économie du risque et de l’assurance. Il constitue un lieu d’échanges pour la présentation et la discussion de travaux récents, théoriques ou appliqués. En extension de ce colloque, la Geneva Risk and Insurance Review (GRIR) et l’EGRIE organisent un Colloquium, associé à un numéro spécial dans la GRIR, sur le thème « Transformative Challenges in Agricultural Insurance ». L’objectif est de favoriser les échanges entre économie du risque/assurance et économie agricole autour des questions de risque et de gestion des risques à l’ère de la transformation agricole.

La date limite pour les soumissions aux deux événements est le 15 avril 2026.

Contact: Christoph Heinzel. / Contact CREM: Franck Moraux.

EGRIE 2026

Colloquium & numéro spécial GRIR

Maison des sciences de l'homme en Bretagne [MSHB] 2 avenue Gaston Berger 35043 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Les chercheurs en économie, finance et sciences de gestion sont invités à soumettre des articles sur tout sujet lié au risque et à l’assurance.