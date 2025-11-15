54MES ENTRETIENS DE MEDECINE PHYSIQUE

Montpellier Hérault

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-20

2026-03-18

Les thèmes abordés portent sur l’exercice de la discipline de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR). Ils sont sélectionnés pour leur dimension pratique et leur intérêt théorique, tout en intégrant les évolutions les plus récentes des techniques médicales. Ces thématiques concernent directement le champ de la MPR, mais s’ouvrent également aux disciplines avec lesquelles elle entretient des liens étroits neurologie, neuropsychologie, orthopédie, rhumatologie, médecine du sport, gérontologie, pédiatrie…

Véritables rendez-vous interprofessionnels et pluridisciplinaires, les EMPR rassemblent aussi l’ensemble des professionnels de la rééducation et de la réadaptation masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, neuropsychologues, pédicures-podologues, orthésistes…

En complément des colloques thématiques, de nombreux ateliers à visée pédagogique sont proposés chaque année.

À l’occasion du congrès, plusieurs ouvrages sont édités et remis aux participants le jour même. Ces publications dressent l’état de l’art et des connaissances dans les différents domaines explorés, constituant ainsi une bibliothèque de référence unique. .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The topics covered relate to the practice of Physical and Rehabilitation Medicine (PRM). They are selected for their practical dimension and theoretical interest, while incorporating the most recent developments in medical techniques. These themes relate directly to the field of PRM, but are also open to other closely related disciplines.

German :

Die behandelten Themen beziehen sich auf die Ausübung der Disziplin der Physikalischen Medizin und Rehabilitation (PRM). Sie werden aufgrund ihrer praktischen Dimension und ihres theoretischen Interesses ausgewählt, wobei die neuesten Entwicklungen der Medizintechnik berücksichtigt werden. Die Themen beziehen sich direkt auf die Medizinische Fakultät, aber auch auf andere Disziplinen, die eng mite

Italiano :

Gli argomenti trattati riguardano la pratica della medicina fisica e riabilitativa (PRM). Sono stati selezionati per la loro dimensione pratica e il loro interesse teorico, incorporando al contempo i più recenti sviluppi delle tecniche mediche. Questi temi si riferiscono direttamente al campo della PRM, ma sono aperti anche ad altre discipline strettamente correlate.

Espanol :

Los temas tratados están relacionados con la práctica de la Medicina Física y de Rehabilitación (MFyR). Se seleccionan por su dimensión práctica y su interés teórico, al tiempo que incorporan los avances más recientes de las técnicas médicas. Estos temas se relacionan directamente con el campo de la PMR, pero también están abiertos a otras disciplinas estrechamente relacionadas.

