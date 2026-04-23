5ÈME ÉDITION DU FESTIVAL LUDIBULLE Hérépian
5ÈME ÉDITION DU FESTIVAL LUDIBULLE Hérépian dimanche 7 juin 2026.
Hérépian
5ÈME ÉDITION DU FESTIVAL LUDIBULLE
Place Étienne Pascal Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le festival Ludibulle revient samedi 6 et dimanche 7 juin à Hérépian pour sa 5è édition. Une journée placée sous le signe de la BD, du jeu et de la bonne humeur !
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Le festival Ludibulle revient samedi 6 et dimanche 7 juin à Hérépian pour sa 5è édition. Une journée placée sous le signe de la BD, du jeu et de la bonne humeur !
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Samedi 6 Juin
21h Projection d’un film d’animations et soirée jeux.
Dimanche 7 Juin
10h Ouverture du festival GRATUIT
10h à 12h Dédicace des auteurs
10h15 à 12h Atelier papier recyclé
10h30 Lecture projetée pour les enfants de 9 à 12ans
11h15 Lecture projetée pour les enfants de 6 à 9ans
12h Inauguration
14h Reprise des dédicaces des auteurs et tournoi d’échecs
14h à 18h Lecture de Kamishibaï
14h30 à 16h Initiation à la pétanque
15h à 16h Atelier dessin avec l’auteur Aonaka
Tout au long de la journée, ateliers, jeux de société, jeux en bois, bouquinistes, initiation aux echecs, … Restauration possible sur place .
Place Étienne Pascal Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 23 72 22 83 festival.ludibulle@gmail.com
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English : 5ÈME ÉDITION DU FESTIVAL LUDIBULLE
The Ludibulle festival returns to Hérépian on Saturday June 6 and Sunday June 7 for its 5th edition. A day dedicated to comics, games and fun!
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As for the program, please be patient, all information will be here in due course?
L’événement 5ÈME ÉDITION DU FESTIVAL LUDIBULLE Hérépian a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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