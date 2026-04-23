Hérépian

5ÈME ÉDITION DU FESTIVAL LUDIBULLE

Place Étienne Pascal Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le festival Ludibulle revient samedi 6 et dimanche 7 juin à Hérépian pour sa 5è édition. Une journée placée sous le signe de la BD, du jeu et de la bonne humeur !

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Quant au programme, un peu de patience, toutes les informations seront ici en temps et en heure

Le festival Ludibulle revient samedi 6 et dimanche 7 juin à Hérépian pour sa 5è édition. Une journée placée sous le signe de la BD, du jeu et de la bonne humeur !

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Samedi 6 Juin

21h Projection d’un film d’animations et soirée jeux.

Dimanche 7 Juin

10h Ouverture du festival GRATUIT

10h à 12h Dédicace des auteurs

10h15 à 12h Atelier papier recyclé

10h30 Lecture projetée pour les enfants de 9 à 12ans

11h15 Lecture projetée pour les enfants de 6 à 9ans

12h Inauguration

14h Reprise des dédicaces des auteurs et tournoi d’échecs

14h à 18h Lecture de Kamishibaï

14h30 à 16h Initiation à la pétanque

15h à 16h Atelier dessin avec l’auteur Aonaka

Tout au long de la journée, ateliers, jeux de société, jeux en bois, bouquinistes, initiation aux echecs, … Restauration possible sur place .

Place Étienne Pascal Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 23 72 22 83 festival.ludibulle@gmail.com

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English : 5ÈME ÉDITION DU FESTIVAL LUDIBULLE

The Ludibulle festival returns to Hérépian on Saturday June 6 and Sunday June 7 for its 5th edition. A day dedicated to comics, games and fun!

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As for the program, please be patient, all information will be here in due course?

L’événement 5ÈME ÉDITION DU FESTIVAL LUDIBULLE Hérépian a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB