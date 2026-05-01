MAJIC S’INSTALLE AU MUSÉE D’HÉRÉPIAN Hérépian

Hérépian

MAJIC FACE A FACE MONSTRUEUX

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

De 15h à 17h30 |En visite libre

Face à face monstrueux L’univers du monstre sous toutes ses facettes ! Le musée numérique vous propose d’explorer la figure du monstre au travers les œuvres d’art, entre effroi et créatures légendaires ou imaginaires. Une immersion libre dans les collections du musée numérique et en réalité virtuelle.

Accès libre et gratuit, tout public

De 15h à 17h30 |En visite libre

Face à face monstrueux L’univers du monstre sous toutes ses facettes ! Le musée numérique vous propose d’explorer la figure du monstre au travers les œuvres d’art, entre effroi et créatures légendaires ou imaginaires. Une immersion libre dans les collections du musée numérique et en réalité virtuelle.

Accès libre et gratuit, tout public. (Réalité virtuelle à partir de 13 ans)

De 15h à 17h | Découverte ludique de la fabrication numérique. Accès libre et gratuit, tout public. .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

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English : MAJIC S’INSTALLE AU MUSÉE D’HÉRÉPIAN

3 pm to 5:30 pm

Face à face monstrueux : The world of the monster in all its facets! The digital museum invites you to explore the figure of the monster through works of art, between fright and legendary or imaginary creatures. Immerse yourself in the digital museum’s collections in virtual reality.

Free admission, open to all

L’événement MAJIC FACE A FACE MONSTRUEUX Hérépian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB