5ème Festival Japonais Tanabata Matsuri Cinéma Eden Théâtre La Ciotat
5ème Festival Japonais Tanabata Matsuri Cinéma Eden Théâtre La Ciotat samedi 4 juillet 2026.
La Ciotat
5ème Festival Japonais Tanabata Matsuri
Samedi 4 juillet 2026 de 10h à 20h. Cinéma Eden Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Tanabata Matsuri est un événement de culture traditionnelle japonaise à La Ciotat créé par l’association Ciotanoshii en collaboration avec l’association Les Lumières de l’Eden.
L’association Ciotanoshii a depuis très longtemps pour tradition de finir l’année associative par un petit Tanabata, pour faire découvrir cette belle tradition à ses élèves. L’opportunité de transformer cet après-midi en petit comité en vrai matsuri (festivité de rue) japonais ouvert à tous s’est présentée en 2022, et c’est ainsi qu’est né Tanabata Matsuri !
Tanabata Matsuri, c’est réunir dans un même événement les traditions de la légende de Tanabata avec des découvertes culturelles, gastronomiques et ludiques. Grâce à l’accompagnement de l’équipe du Cinéma Eden-Théâtre, une programmation dédiée au cinéma japonais est aussi proposée le même jour.
Ce matsuri a des objectifs multiples
Offrir à la ville de La Ciotat un festival traditionnel japonais inédit dans la région,
Mettre en avant le cinéma japonais dans le plus vieux cinéma encore en activité au monde,
Faire connaitre l’association et ses valeurs au plus grand nombre,
Récolter des fonds pour l’association Ciotanoshii injectés dans l’année associative suivante.
Activités 100% japonaises sur le parvis
Stands animés par l’association Ciotanoshii, ses partenaires et ses bénévoles
Nourriture japonaise 2 stands de restauration salée par La Cuisine Ambulante et Merry’s Foodies et 1 stand sucré
Découverte de la bière blonde japonaise au koji, création de la brasserie Zoumai, l’association Nanfutsu Yokoso, Akikoji et Oryzake.
Tote-bag décoré au pochoir par l’artiste Hitomi Takeda
Activités par l’association MarseKobe
Brocante japonaise
Découverte du shogi
Jeux japonais pêche à la balle rebondissante, jeux en bois, pêche au ballon, flipper, machine Gashapon, découpe forme…
Rédaction des vœux
Divination
Origami
Chasse aux yokai sur le parvis (-10 ans uniquement)
Jeu brise-pastèque à l’aveugle (devant l’entrée du parvis)
Cette année, nous proposons à la vente en exclusivité le livre illustré bilingue (FR/JP) Orihime et Hikoboshi La Légende de Tanabata , créé pour l’association Ciotanoshii.
Il sera disponible à la caisse au tarif unique de 10€.
L’histoire sera contée dans les deux langues dans l’enceinte du cinéma, sous la forme d’un kamishibai.
Horaires des lectures 13h25 et 15h30
Programme cinématographique 100% japonais, en langue japonaise
13h45 Mes Voisins les Yamada (film en VF dans le cadre du ciné-gourmand)
15h50 Le Château dans le Ciel
18h00 Perfect Days
20h15 Le Maître du Kabuki .
Cinéma Eden Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur associationciotanoshii@gmail.com
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English :
Tanabata Matsuri is a traditional Japanese cultural event in La Ciotat, organised by the Ciotanoshii association in collaboration with the Les Lumières de l’Eden association.
L’événement 5ème Festival Japonais Tanabata Matsuri La Ciotat a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de La Ciotat
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