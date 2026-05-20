La Scène du Large Théâtre de la Mer La Ciotat

La Ciotat

La Scène du Large

Du samedi 11 au dimanche 12 juillet 2026 à partir de 21h30. Théâtre de la Mer 46 quai François Mitterand La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Cette année, La Chaudronnerie s’associe au Casino PleinAir pour vous proposer deux concerts exceptionnels dans un cadre unique et emblématique de La Ciotat LE THEATRE DE LA MER.

Samedi 11 juillet 2026 à 21h30



Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange Vol.2



Tant sur la philosophie que sur l’histoire, T.O.M.A, acronyme de Trumpets of Michel-Ange , est une grande aventure musicale qui nous transporte vers un monde où le folklore et la modernité ne font qu’un.

Comme à son habitude, Ibrahim tente le pari d’une musique exigeante mais accessible au grand public.

T.O.M.A , c’est d’abord un album métissé, véritable mélange d’influences où l’orient festif et nostalgique s’exprime avec une liberté rare.

T.O.M.A , c’est aussi le nom de la nouvelle marque de trompettes d’Ibrahim Maalouf.

Désignée par Ibrahim et le facteur d’instrument A. JAMINET en collaboration avec Antoine Courtois du groupe français Buffet Crampon, Ibrahim entend avec cette nouveauté, encourager les trompettistes du monde entier à s’intéresser à cette petite révolution musicale.

T.O.M.A , enfin, c’est une grande fête qui réunit toutes les générations, des amateurs comme des professionnels, et des invités ! Avec T.O.M.A, Ibrahim pose la première pierre d’un ambitieux projet de vie mêlant lutherie, exception culturelle française, pédagogie, album, scène et qui a avant tout pour but de nous rassembler autour de valeurs communes.





Dimanche 12 juillet 2026 à 21h30



HOMMAGE À BARBARA



Avec Noëmi Waysfeld, L’Orchestre National d’Avignon et la participation de Roland Romanelli & Christophe Malavoy

Dis quand reviendras-tu ? La dame brune, Ma plus belle histoire d’amour, Göttingen…

nous avons tous des chansons de Barbara dans le cœur et dans la tête.

Avec la profondeur et la sincérité qu’on lui connaît, Noëmi Waysfeld rend un hommage pénétrant à Barbara, dans cette version délicatement orchestrée par Fabien Cali.

L’ œuvre de Barbara signe la rencontre entre Noëmi Waysfeld et l’Onap, une création artistique forte comme une évidence dans une version immortalisée par un enregistrement discographique chez Sony Classical. .

Théâtre de la Mer 46 quai François Mitterand La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 42 01 84

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English :

This year, La Chaudronnerie joins forces with Casino PleinAir to bring you two exceptional concerts in a unique and emblematic La Ciotat setting: LE THEATRE DE LA MER.

L’événement La Scène du Large La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de La Ciotat