Festival du 1 er Film La Ciotat Eden Théâtre La Ciotat
Festival du 1 er Film La Ciotat Eden Théâtre La Ciotat mercredi 10 juin 2026.
La Ciotat
Festival du 1 er Film La Ciotat
Du mercredi 10 au dimanche 14 juin 2026. Eden Théâtre 25 Boulevard Georges Clémenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-10
Cet été, à l’occasion du Festival du 1 er Film, l’association La Ciotat Berceau du cinéma mettra à l’honneur les réalisateurs ayant eu leur première œuvre récompensée au cours du festival du premier film francophone.
LE PROGRAMME
MERCREDI 10
17h00 Lancement Clap sur court
18h00 Gabriel BARON (live)
19h30 Séance d’ouverture
19h30: La poupée
En présence de la réalisatrico
JEUDI 11
14h30 Flash Back (Tout public/senior)
17h00: Muganga
18h30 Maud (live)
20h30 Treizor (CM)
20h30 Elise sous emprise
En présence des réalisatours
VENDREDI 12
10h00 Valensole 1965 (Tout public/scolaires)
14h30 Allah n’est pas obligé
17h00 Tout va bien
18h30 Michel Cerni Trio (live)
20h30 La bicyclette et le vélo (CM)
20h30 Sauvons les meubles
En présence des réalisateurs
SAMEDI 13
10h30: Dédicaces
14h30 Belle enfant
17h00 Marche sur ta peur (CM)
17h00 Les filles du ciel
17h00 Clap sur court
18h30 Atomic duo (live)
20h30 Bornéo (CM)
20h30 La guerre des prix
En présence des réalisateurs
DIMANCHE 14
11h00 Projection Clap sur couru
14h30: Que des courts avec le cri du court
17h00 Séance mise à l’honneur du président du jury: Aimons-nous vivant
18h00 Gaïo (live)
19h30 Séance de clôture
19h30 Ma vagabonde (CM)
19h30 Josephe
En présenco des réalisateurs .
Eden Théâtre 25 Boulevard Georges Clémenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur leberceauducinema@gmail.com
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English :
This summer, during the Festival du 1 er Film, the association La Ciotat Berceau du cinéma will be honoring directors who have had their first work rewarded during the Festival du premier film francophone.
L’événement Festival du 1 er Film La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de La Ciotat
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