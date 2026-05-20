Festival du 1 er Film La Ciotat Eden Théâtre La Ciotat

La Ciotat

Festival du 1 er Film La Ciotat

Du mercredi 10 au dimanche 14 juin 2026. Eden Théâtre 25 Boulevard Georges Clémenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-10

Cet été, à l’occasion du Festival du 1 er Film, l’association La Ciotat Berceau du cinéma mettra à l’honneur les réalisateurs ayant eu leur première œuvre récompensée au cours du festival du premier film francophone.

LE PROGRAMME



MERCREDI 10



17h00 Lancement Clap sur court

18h00 Gabriel BARON (live)

19h30 Séance d’ouverture

19h30: La poupée

En présence de la réalisatrico



JEUDI 11



14h30 Flash Back (Tout public/senior)

17h00: Muganga

18h30 Maud (live)

20h30 Treizor (CM)

20h30 Elise sous emprise

En présence des réalisatours



VENDREDI 12



10h00 Valensole 1965 (Tout public/scolaires)

14h30 Allah n’est pas obligé

17h00 Tout va bien

18h30 Michel Cerni Trio (live)

20h30 La bicyclette et le vélo (CM)

20h30 Sauvons les meubles

En présence des réalisateurs



SAMEDI 13



10h30: Dédicaces

14h30 Belle enfant

17h00 Marche sur ta peur (CM)

17h00 Les filles du ciel

17h00 Clap sur court

18h30 Atomic duo (live)

20h30 Bornéo (CM)

20h30 La guerre des prix

En présence des réalisateurs



DIMANCHE 14



11h00 Projection Clap sur couru

14h30: Que des courts avec le cri du court

17h00 Séance mise à l’honneur du président du jury: Aimons-nous vivant

18h00 Gaïo (live)

19h30 Séance de clôture

19h30 Ma vagabonde (CM)

19h30 Josephe

En présenco des réalisateurs .

Eden Théâtre 25 Boulevard Georges Clémenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur leberceauducinema@gmail.com

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English :

This summer, during the Festival du 1 er Film, the association La Ciotat Berceau du cinéma will be honoring directors who have had their first work rewarded during the Festival du premier film francophone.

L’événement Festival du 1 er Film La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de La Ciotat