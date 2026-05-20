Le festival du premier film revient à La Ciotat pour une 43e édition Eden Théâtre

Du 10 au 14 juin 2026, l’association La Ciotat, Berceau du Cinéma organise la 43e édition du Festival du Premier Film à l’Eden Théâtre, la plus ancienne salle de cinéma en activité au monde. Depuis plus de quarante ans, cet événement emblématique réunissant chaque année environ 2000 spectateurs, révèle les talents à travers une sélection exigeante de premiers films. Ouvert au grand public, le festival proposera pendant cinq jours 11 longs métrages et 9 courts métrages projetés en présence des réalisateurs et d’un jury de 5 professionnels présidé par Gérard Darmon. Un temps fort à ne pas manquer.