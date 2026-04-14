Fête du Vélo à La Ciotat, Jardin de la ville, La Ciotat
Fête du Vélo à La Ciotat, Jardin de la ville, La Ciotat samedi 23 mai 2026.
Fête du Vélo à La Ciotat Samedi 23 mai, 10h00 Jardin de la ville Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00
10h30 Départ de la parade à vélo encadrée à travers la ville.
Parade ouverte à toutes et tous, mineurs sous la responsabilité de leurs parents.
Circuit familial d’environ 6 km encadré par la Police Municipale de La Ciotat.
Vélos décorés bienvenus!
Tout au long de la journée, de 10h à 17h30 :
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Bourse aux vélos d’occasions:
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=> amenez votre vélo en état de marche avant 10h
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=> venez récupérer le fruit de la vente ou le vélo à 17h
Parcours ludique d’apprentissage dans le cadre sécurisé du Jardin de la Ville de 3 à 99 ans
Atelier Brico-vélo : venez entretenir votre vélos et apprendre les gestes de l’auto-réparation avec nos bénévoles!
Contacter l’association Les Dynamos :
- E-mail : contact@lesdynamos.fr
- Site web: www.lesdynamos.fr/
Adhésion possible sur place et sur www.helloasso.com/associations/les-dynamos
Jardin de la ville bd lamartine 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@lesdynamos.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@lesdynamos.fr »}, {« link »: « http://www.lesdynamos.fr/ »}, {« link »: « http://www.helloasso.com/associations/les-dynamos »}]
Fête du vélo organisée au Jardin de la Ville avec grande parade à 10h30 !
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