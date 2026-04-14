Fête du Vélo à La Ciotat, Jardin de la ville, La Ciotat

Fête du Vélo à La Ciotat Samedi 23 mai, 10h00 Jardin de la ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

10h30 Départ de la parade à vélo encadrée à travers la ville.

Parade ouverte à toutes et tous, mineurs sous la responsabilité de leurs parents.

Circuit familial d’environ 6 km encadré par la Police Municipale de La Ciotat.

Vélos décorés bienvenus!

Tout au long de la journée, de 10h à 17h30 :

Bourse aux vélos d’occasions:

=> amenez votre vélo en état de marche avant 10h

=> venez récupérer le fruit de la vente ou le vélo à 17h

Parcours ludique d’apprentissage dans le cadre sécurisé du Jardin de la Ville de 3 à 99 ans

Atelier Brico-vélo : venez entretenir votre vélos et apprendre les gestes de l’auto-réparation avec nos bénévoles!

Contacter l’association Les Dynamos :

Adhésion possible sur place et sur www.helloasso.com/associations/les-dynamos

Jardin de la ville bd lamartine 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@lesdynamos.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@lesdynamos.fr »}, {« link »: « http://www.lesdynamos.fr/ »}, {« link »: « http://www.helloasso.com/associations/les-dynamos »}]

Fête du vélo organisée au Jardin de la Ville avec grande parade à 10h30 !