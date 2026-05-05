Cinéma Plein Air OSS 117 Parking de Technirel Zone Athélia 5 La Ciotat

La Ciotat

Cinéma Plein Air OSS 117

Mardi 2 juin 2026 de 21h30 à 23h.

Horaire début séance à 21h30. Parking de Technirel Zone Athélia 5 645 avenue du Mistral La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

La soirée cinéma en plein air de la Ciotat Entreprendre, en partenariat avec La Ciotat Culture !

L’Association des Entreprises de La Ciotat Ceyreste, en partenariat avec La Ciotat Culture, vous donne rendez-vous pour sa toute première soirée de cinéma en plein air, organisée sur le parking de Technirel à Athélia 5 !



Pour profiter de cet événement unique, une adhésion ponctuelle vous est proposée. Elle comprend l’accès à la projection du film, la réservation de votre chaise (voire de votre chaise longue pour les plus rapides), ainsi qu’un quiz surprise spécial cinéma pour tester vos connaissances dans la bonne humeur.



Au programme de cette soirée conviviale une comédie pour partager un grand moment de rires, des foodtrucks pour se régaler sur place, et surtout une ambiance chaleureuse à vivre entre salariés, chefs d’entreprise et leurs familles.



L’événement est ouvert à tous, mais les places confortables (et les chaises longues !) sont limitées…



Pensez à réserver votre soirée inoubliable sous les étoiles !



OSS 117 Le Caire, nid d’espions est une comédie d’espionnage réalisée par Michel Hazanavicius et sortie en 2006. Le film met en scène Jean Dujardin dans le rôle d’Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, un agent secret français envoyé en mission au Caire en 1955.

Chargé d’enquêter sur la disparition d’un agent et de démanteler un réseau nazi au Moyen-Orient, OSS 117 se distingue par son assurance démesurée, son arrogance et son manque total de finesse diplomatique. À travers son regard naïf et ses maladresses culturelles, le film parodie les codes des films d’espionnage des années 1950-1960, tout en jouant sur les clichés de l’époque.

C’est une comédie satirique devenue culte, portée par un humour décalé et une interprétation emblématique de Jean Dujardin. .

Parking de Technirel Zone Athélia 5 645 avenue du Mistral La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The outdoor cinema evening by La Ciotat Entreprendre, in partnership with La Ciotat Culture!

L’événement Cinéma Plein Air OSS 117 La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de La Ciotat