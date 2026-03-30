Exposition de peintures par l’association Sirènes les arts marins Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat
Exposition de peintures par l’association Sirènes les arts marins Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat lundi 1 juin 2026.
Exposition de peintures par l’association Sirènes les arts marins
Du 01/06 au 13/06/2026 du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Le vernissage aura lieu le samedi 06 juin à partir de 10h30. Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-01
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-01
L’Office de Tourisme de La Ciotat accueille Les Arts Marins , une exposition de l’association Sirènes du 1er au 13 juin. Vernissage le 6 juin. Une invitation poétique à explorer l’univers fascinant de la mer.
L’Office de Tourisme de La Ciotat a le plaisir d’accueillir l’exposition Les Arts Marins , proposée par l’association d’artistes Sirènes, du 1er au 13 juin.
Sous la lumière mouvante de la mer, les formes se déploient comme des souffles anciens. Chaque œuvre porte en elle le murmure du large, la mémoire des courants, la danse silencieuse des êtres qui habitent l’eau. Ici, la couleur devient écume, la ligne devient vague, et le geste cherche à saisir l’insaisissable.
Les Arts Marins invitent à plonger dans un monde où le regard flotte, dérive, s’émerveille. Un monde où l’horizon n’est plus une limite, mais une promesse.
Cinq artistes exposent leurs univers singuliers
Anouck Zavarro
Nadia Paret-Garcia
Olena Klymenko
Renée Simon-Laborde
Sandrine Sorbier
Le vernissage aura lieu le 6 juin, un moment privilégié pour rencontrer les artistes et découvrir leurs démarches artistiques. .
Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 bienvenue@destinationlaciotat.com
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English :
La Ciotat Tourist Office is hosting ‘Les Arts Marins’, an exhibition by the Sirènes association, from 1 to 13 June. The opening is on 6 June. A poetic invitation to explore the fascinating world of the sea.
L’événement Exposition de peintures par l’association Sirènes les arts marins La Ciotat a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de La Ciotat
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