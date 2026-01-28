Spectacle humoristique provençal Ugolin par Lolo Sinclar Maison Ritt Salle Molière La Ciotat

Spectacle humoristique provençal Ugolin par Lolo Sinclar

Samedi 16 mai 2026 de 20h30 à 22h. Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat Bouches-du-Rhône

Un seul en scène provençal à travers des récits drôles et nostalgiques portés par l’humour et la tendresse d’un pittoresque Ugolin !

Une évocation du vieux Marseille, de l’école d’autrefois aux courses de garçons de café, des inoubliables Solex dont on tombait amoureux aux sentiers du Garlaban… Lolo Sinclar nous propose un spectacle drôle, tendre et émouvant.

D’après les œuvres chroniques marseillaises de Marius Karmo. .

Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 18 46 73 maisonritt@gmail.com

English :

A solo performance set in Provence, featuring funny and nostalgic stories told with humour and tenderness by the colourful Ugolin!

