La Toutounade Gare SNCF La Ciotat Ceyreste La Ciotat

La Ciotat

La Toutounade

Samedi 16 mai 2026 à partir de 9h. Gare SNCF La Ciotat Ceyreste 866 Avenue de la gare La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La Toutounade 1ère marche solidaire chiens & humains à La Ciotat !

Une matinée feel good où humains et chiens marchent ensemble pour la bonne cause.

Un événement convivial, accessible à tous, et 100% tourné vers le bien‑être animal.



Au programme



– Marche solidaire ouverte à tous (chiens, familles, PMR, seniors…)

– Animations et stands partenaires

– Défilé de chiens à l’adoption

– Tombola solidaire Lot à gagner un séjour pour 4 personnes dans un camping 4 étoiles à gagner à Roquebrune-sur-Argens

– Distribution de cadeaux et surprises

– Village associatif



Pour chaque participation, 1 € sera reversé à l’AFTAA, association de chiens d’assistance.

L’événement soutient également Animal’aide, Les Roselières, L’Arche de Luna…

Parce qu’on aime nos chiens et notre ville , on pense à prendre avec soi



– Des Toutounettes pour ramasser les déjections

– Spray anti‑pipis conseillé pour protéger l’espace public

– On garde son chien en laisse durant tout l’événement

– On est responsable de son animal et on l’éloigne en cas de danger



Inscriptions en ligne, nombre de places limité 400 participants. .

Gare SNCF La Ciotat Ceyreste 866 Avenue de la gare La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Toutounade: 1st dog & human solidarity walk in La Ciotat!

L’événement La Toutounade La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de La Ciotat