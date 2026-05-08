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La Toutounade Gare SNCF La Ciotat Ceyreste La Ciotat

La Toutounade Gare SNCF La Ciotat Ceyreste La Ciotat samedi 16 mai 2026.

Lieu : Gare SNCF La Ciotat Ceyreste

Adresse : 866 Avenue de la gare

Ville : 13600 La Ciotat

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

La Ciotat

La Toutounade

Samedi 16 mai 2026 à partir de 9h. Gare SNCF La Ciotat Ceyreste 866 Avenue de la gare La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

La Toutounade 1ère marche solidaire chiens & humains à La Ciotat !
Une matinée feel good où humains et chiens marchent ensemble pour la bonne cause.
Un événement convivial, accessible à tous, et 100% tourné vers le bien‑être animal.

Au programme

– Marche solidaire ouverte à tous (chiens, familles, PMR, seniors…)
– Animations et stands partenaires
– Défilé de chiens à l’adoption
– Tombola solidaire Lot à gagner un séjour pour 4 personnes dans un camping 4 étoiles à gagner à Roquebrune-sur-Argens
– Distribution de cadeaux et surprises
– Village associatif

Pour chaque participation, 1 € sera reversé à l’AFTAA, association de chiens d’assistance.
L’événement soutient également Animal’aide, Les Roselières, L’Arche de Luna…
Parce qu’on aime nos chiens et notre ville , on pense à prendre avec soi

– Des Toutounettes pour ramasser les déjections
– Spray anti‑pipis conseillé pour protéger l’espace public
– On garde son chien en laisse durant tout l’événement
– On est responsable de son animal et on l’éloigne en cas de danger

Inscriptions en ligne, nombre de places limité 400 participants.   .

Gare SNCF La Ciotat Ceyreste 866 Avenue de la gare La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

La Toutounade: 1st dog & human solidarity walk in La Ciotat!

L’événement La Toutounade La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de La Ciotat

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