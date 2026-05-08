Foire Commerciale de l’Ascension La Ciotat
Foire Commerciale de l’Ascension La Ciotat jeudi 14 mai 2026.
La Ciotat
Foire Commerciale de l’Ascension
Jeudi 14 mai 2026 de 8h à 18h. Port-Vieux & Promenade Littorale de la place de l’Escalet à la halle Les Flots Bleus La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Plusieurs dizaines d’exposants vous attendent sur le Port Vieux et la promenade littorale de La Ciotat de la place de l’Escalet à la halle Les Flots Bleus.
Mode, accessoires, maroquinerie, bijoux, artisanat, produits gastronomiques régionaux.. Vous aurez l’embarras du choix ! Les adeptes du shopping trouveront assurément leur bonheur. Les nombreux restaurants et cafés présents tout au long du parcours vous permettront de faire une halte gourmande. .
Port-Vieux & Promenade Littorale de la place de l’Escalet à la halle Les Flots Bleus La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32
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English :
Dozens of exhibitors are waiting to welcome you to La Ciotat’s old port and coastal promenade from the Place de l’Escalet to the Halle Les Flots Bleus.
L’événement Foire Commerciale de l’Ascension La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de La Ciotat
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